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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الدفاع يوقع مذكرة تفاهم في مجال التعاون والتدريب العسكري مع نظيره الزامبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى  أمبروز لويجى لوفوما وزير دفاع جمهورية زامبيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية زامبيا ،مؤكداً حرص القوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية  زامبيا بدور مصر المؤثر والفاعل فى كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية , معرباً عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين الصديقين.

كما وقع وزيرا دفاع البلدين مذكرة تفاهم فى مجال التعاون والتدريب العسكرى تضمنت عدد من الأنشطة التى تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .

الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع وزير دفاع جمهورية زامبيا