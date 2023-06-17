حشيش وهروين.. حبس متهم بترويج المخدرات عبر الفيس بوك

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم بحبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها عبر موقع "فيس بوك" 4 ايام يام علي ذمة التحقيقات وعثر بحوزته علي كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين وسلاح ناري قبل ترويجهما علي عملاءه بدائرة القسم ، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود الواقعة فى إطار كشف حقيقة تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء صاحب الحساب المشار اليه بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة كوبرى القبة بمحافظة القاهرة

بإجراء التحريات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه ( مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية



