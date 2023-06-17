فيتوريا يتحدث عن استبعاد محمد صلاح من مباراة جنوب السودان

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تراجع مستوى محمد صلاح لاعب الفراعنة، في مباراة غينيا الأخيرة، التي فاز بها المنتخب بهدفين مقابل هدف.

قال البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة جنوب السودان: "تبديل صلاح قراري وهو أمر وارد حال لم يقدم المستوى المنتظر منه، صلاح من أهم اللاعبين في صفوف المنتخب، وحينما كنا نختار قائمة معسكر يونيو كان أكثر لاعب مساهمة في الأهداف وتأثيرا على المرمى في فريقه".

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين واعفائهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان المقرر لها بعد غد الأحد المقبل باستاد القاهرة وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، وهم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم.