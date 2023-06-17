محافظ جنوب سيناء رئيسًا فخريًا لمهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بمكتبه بالقاهرة، وفدا من اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 15 الى 20 يوليو من العام الجاري.

ورحب المحافظ بالوفد وأبدى موافقته على رغبة إدارة المهرجان بأن يكون الرئيس الفخرى الدائم لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية .

ضم وفد المهرجان الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، رئيس المهرجان، والمهندس أسامة الشيخ، الخبير الاعلامى، والفنانة وفاء عامر، والسيناريست الدكتور مدحت العدل، والإعلامي محمد فؤاد منسق عام المهرجان، والمخرج كريم اسماعيل.

من جانبه أبدى أيمن الحكيم، رئيس المهرجان، سعادته بقبول اللواء خالد فودة، الرئاسة الفخرية الدائمة للمهرجان، قائلا ان حماس المحافظ يُنبئ بميلاد مهرجان سينمائى كبير، وحقيقي يليق بالسينما المصرية لتكون مصر دائما هى عاصمة السينما العربية.

كما عرض الحكيم ملفا كاملا بكل التفاصيل وآخر المستجدات والاستعدادات لإقامة الدورة الاولى للمهرجان.

وفي ختام اللقاء؛ وجه محافظ جنوب سيناء، كافة الإدارات بالمحافظة بالتعاون مع إدارة المهرجان، وتذليل كافة العقبات حتى يخرج المهرجان فى دورته الأولى بصورة عالمية تليق بمدينة شرم الشيخ التي أصبحت مقصدا لكل دول العالم.