تعرف على نتائج الأسبوع الأول من دوري كرة القدم للصم

أسفرت مباريات الاسبوع الأول من منافسات بطولة دورى كرة القدم للصم عن فوز 5 فرق بالإضافة إلى تعادلين على مستوى الدورى الممتاز.



يشارك في البطولة 16 فريقا ، مقسمين الى 4 مجموعات ، كل مجموعة تضم 4 فرق .

تضم المجموعة الأولى فرق الداخلية بدمنهور ، و طلائع المستقبل بالاسماعيلية ، ومركز شباب فاقوس ، نادى الإرادة و التحدى بكفر الشيخ ، وفى المجموعة الثانية نادى شباب المنوفية ، دكرنس الرياضى ، الوليدية ، مركز ناصر الزقازيق .

وفى المجموعة الثالثة مركز شباب زينهم ، محافظة الفيوم ، الصيد بالمحلة ، بهتيم ، و على مستوى المجموعة الرابعة المجد بالإسكندرية ، مركز شباب السنبلاوين ، مغاغة الرياضى ، النيل لنقل البضائع .

ووفقا لنظام البطولة أن يتم عمل دوري للأول والثاني من كل مجموعة ، وذلك بعد انتهاء مباريات المجموعات .



جاءت نتائج المباريات على مستوى الأسبوع الأول كالتالى..



طلائع المستقبل بالإسماعيلية ١/٢ مركز شباب فاقوس

الوليدية اسيوط ٠/٣ نادي دكرنس

نادي محافظة الفيوم٠/٣ نادي صيد المحلة

المجد السكندري٣/٤ نادي بضايع المنيا

مركز شباب السنبلاوين ٠/١ نادي مغاغة



تعادل الارادة والتحدي كفر الشيخ ١/١ نادي الداخلية بدمنهور



تعادل مركز شباب ناصر الزقازيق ١/١ نادي شباب المنوفية



