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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على نتائج الأسبوع الأول من دوري كرة القدم للصم

حسام الدين مصطفي
حسام الدين مصطفي
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أسفرت مباريات الاسبوع الأول من منافسات بطولة دورى كرة القدم للصم عن فوز  5 فرق بالإضافة إلى تعادلين على مستوى الدورى الممتاز. 
  
 يشارك في البطولة 16 فريقا ، مقسمين الى 4 مجموعات ، كل مجموعة تضم 4 فرق .
تضم المجموعة الأولى فرق الداخلية بدمنهور ، و طلائع المستقبل بالاسماعيلية ، ومركز شباب فاقوس ،  نادى الإرادة و التحدى بكفر الشيخ ، وفى المجموعة الثانية نادى شباب المنوفية ، دكرنس الرياضى  ، الوليدية ، مركز ناصر الزقازيق .
وفى المجموعة الثالثة مركز شباب زينهم ، محافظة الفيوم ، الصيد بالمحلة ، بهتيم ، و على مستوى المجموعة الرابعة المجد بالإسكندرية ، مركز شباب السنبلاوين ، مغاغة الرياضى ، النيل لنقل البضائع .

ووفقا لنظام البطولة أن يتم عمل دوري للأول والثاني من كل مجموعة ، وذلك بعد انتهاء مباريات المجموعات .


 جاءت نتائج المباريات على مستوى الأسبوع الأول كالتالى..


طلائع المستقبل بالإسماعيلية ١/٢  مركز شباب فاقوس

الوليدية اسيوط ٠/٣ نادي دكرنس

نادي محافظة الفيوم٠/٣ نادي صيد المحلة

المجد السكندري٣/٤ نادي بضايع المنيا

مركز شباب السنبلاوين ٠/١  نادي مغاغة


تعادل  الارادة والتحدي كفر الشيخ ١/١  نادي الداخلية بدمنهور


تعادل مركز شباب ناصر الزقازيق ١/١  نادي شباب المنوفية


 

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