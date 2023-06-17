الزمالك يستقر على عودة ثالث لاعب من الإعارة

استقرت لجنة الكرة بالزمالك، على عودة الحارس أحمد نادر السيد للفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك عقب انتهاء إعارته لفريق فيزيلا البرتغالي .

كان الزمالك قد استقر في الأيام الماضية على عودة الثنائي محمود علاء ويوسف أوباما من الإعارة، وانضم لهم أحمد نادر السيد وأصبح اللاعب الثالث .

وينتظم أحمد نادر في تدريبات حراس مرمي الزمالك خلال الأيام المقبلة وذلك بعد التنسيق مع محمد عبدالمنصف مدرب حراس الفريق الأبيض .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.