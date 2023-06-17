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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة منتخب سلاح السيف ببطولة إفريقيا

منتخب سلاح السيف
منتخب سلاح السيف
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تستضيف مصر بطولة إفريقيا للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت. 

جاءت قائمة منتخب مصر لسلاح السيف رجال كالتالي:" زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز".

بينما جاءت قائمة سلاح السيف سيدات كالتالي:" ندى حافظ وجنى البكري وجنى مدحت ومريم الدغيدي والعنود حجازي ونجوى نوفل ".

تقام منافسات الفردي لسلاح السيف رجال يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو بينما تقام منافسات الفردي لسلاح السيف سيدات يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو .

على صعيد منافسات الفرق تقام منافسات رجال سلاح السيف يوم 22 يونيو بينما تقام منافسات السيدات يوم 23 يونيو .

ودخل منتخبنا الوطني معسكر مغلق بالإسماعيلية من يوم الاثنين الماضي ويستمر المعسكر حتى اليوم السبت الموافق 17 يونيو ، ليختتم استعداده للبطولة، علمًا بأن نقاط البطولة داخل التصنيف الخاص بالتأهل لأولمبياد باريس 2024.

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