مستشفى عين شمس التخصصي توفر جهاز TL-HEX لعلاج مرضى تشوهات العظام

وفرت مستشفى عين شمس التخصصي جهاز TL-HEX لعلاج مرضى تشوهات العظام وعلاج الكسور الصعبة، وذلك فى إطار التطويرات التى تشهدها مستشفيات جامعة عين شمس ، تحت رعاية محمود المتيني ، رئيس الجامعة، وعلى الأنور ، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية .

أوضح هشام أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى أن توفير الجهاز يأتى انطلاقاً من توصيات مؤتمر الجامعة الأخير بإدخال أحداث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ، وحرصاً من إدارة المستشفى على توفير أحدث أساليب العلاج الطبي الأمن للمرضى.

وأضاف أن الجهاز يعد أحدث تطور في أجهزة مثبتات الخارجية ، ومن أهم مميزاته خفة الوزن و صغر الحجم مما يزيد من سهولة إعادة تأهيل و تحسين حركة المريض بعد العملية، كما يعتمد الجهاز علي برنامج كمبيوتر دقيق لتحديد درجة تصليح التشوه و الإصلاح التدريجي له بطريقة واضحة وسهلة ، مما يضمن الإصلاح الدقيق للتشوه مهما كانت درجة تعقيده.

وأشار هيثم عبد العظيم نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصى وأستاذ العظام ، إلى أن هذا التخصص يعد من التخصصات الدقيقة في جراحة العظام ولذلك حرصت المستشفى علي توفير أهم عناصر العلاج المتكامل من توفير أطباء ذو خبرة عالية وأحدث أجهزة بأجود الخامات و أحدثها.

وتفخر مستشفي عين شمس التخصصي بوجود نخبة من أساتذة جراحة العظام من أصحاب الخبرة الطويلة في إصلاح تشوهات العظام في الأطفال والبالغين.