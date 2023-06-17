بعد غدٍ.. وزير الدفاع الهندي يجتمع مع نظيره الفيتنامي لبحث تعزيز التعاون الثنائي

أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن وزير الدفاع راجناث سينج سيجتمع مع نظيره الفيتنامي الجنرال فان فان جيانج بعد غد الاثنين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الدفاع.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية - في بيان، اليوم السبت- أن الوزيرين سيتبادلان أيضا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، موضحة أن وزير الدفاع الفيتنامى سيقوم بزيارة رسمية للهند يومى 18 و19 يونيو الجاري.

ونوه البيان بأن الهند وفيتنام ترتبطان بشراكة استراتيجية شاملة، وأن العلاقات الثنائية في مجال الدفاع تشكل دعامة مهمة لهذه الشراكة،مشيرة إلى أن هذه الشراكة تتسم بالتنوع لتشمل إجراء إتصالات على نطاق واسع بين أفرع الأسلحة في البلدين، وتبادل الزيارات على مستوى رفيع وبرامج التدريب، وبناء القدرات وزيارات السفن والتدريبات الثنائية، بالإضافة إلى التعاون في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ولفتت الوزارة إلى أن وزير الدفاع الهندى كان قد زار فيتنام خلال شهر يونيو 2022، حيث تم التوقيع على وثائق إرشادية مهمة، من بينها بيان بشأن الرؤية المشتركة للشراكة الهندية الفيتنامية في مجال الدفاع حتى عام 2030، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الدعم اللوجستى وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين.