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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كندا تزود أوكرانيا بآلاف البنادق الهجومية وأكثر من مليون طلقة

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الكندية أنه في الأيام المقبلة، جرى استكمال تسليم أوكرانيا آلاف البنادق الهجومية وأكثر من مليون طلقة والتي تم الإعلان عنها في أبريل الماضي.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت أنه سيتم تسليم 6750 بندقية هجومية و1.1 مليون طلقة من عيار 7.62 ملم و250 ألف طلقة من عيار 5.56 ملم و70 ألف طلقة قناصة.
وأشار البيان إلى أن كندا "ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لتزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها".

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