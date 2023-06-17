كندا تزود أوكرانيا بآلاف البنادق الهجومية وأكثر من مليون طلقة

أعلنت وزارة الدفاع الكندية أنه في الأيام المقبلة، جرى استكمال تسليم أوكرانيا آلاف البنادق الهجومية وأكثر من مليون طلقة والتي تم الإعلان عنها في أبريل الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت أنه سيتم تسليم 6750 بندقية هجومية و1.1 مليون طلقة من عيار 7.62 ملم و250 ألف طلقة من عيار 5.56 ملم و70 ألف طلقة قناصة.

وأشار البيان إلى أن كندا "ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لتزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها".