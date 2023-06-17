المستقبل والمصري القاهري يتصدران ترتيب بطولة كأس مصر للسباحة البارالمبية

اختتمت اليوم السبت، منافسات بطولة كأس مصر للسباحة للموسم الرياضي 2022-2023.

جاء الترتيب العام للبطولة كالتالي:

في مرحلة الناشئين تحت 15 سنة توج نادي المستقبل السكندري بالمركز الأول، تلاه نادي الشمس في المركز الثاني، ثم حل نادي سموحة ثالثا.

وفي مسابقة العمومي توج نادي المصري القاهري بالمركز الأول، وجاء نادي سموحة وصيفا في المركز الثاني، والمستقبل السكندري في المركز الثالث.

أقيمت البطولة في الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري بنادي 6 أكتوبر، تحت تنظيم اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

حضر الختام نبيل الشاذلي رئيس اللجنة الفنية للسباحة، وأحمد ناصف عضو اللحنة الفنية وطارق برجاس عضو اللجنة الفنية وعمر فتحي عضو لجنة التصنيف باللجنة البارالمبية وناجي إبراهيم مسؤول لجنة المسابقات والأندية والهيئات الرياضية وأهالي اللاعبين واللاعبات.

شارك في البطولة أندية: (المستقبل، المصري القاهري، سموحة السكندري، المحاربين القدماء، 6 أكتوبر، البنك الأهلي، وادي دجلة، الغابة، فرسان التحدي، مؤسسة الحسن، نادي مدينة مصر، نادي الشرطة، مركز شباب الجزيرة، نادي النصر، الطالبية، العزيمة بالإسماعيلية، دكرنس الرياضي، الإيمان، الشمس، الأقصر، السلام طنطا، الرواد، الزرقا، هيلوليدو، الاتحاد).

شهدت البطولة حضور جماهيري مميز من أولياء الأمور، وأشاد الجميع بالنجاح الباهر الذي شهدته البطولة حيث خرجت بصورة رائعة للغاية، كما أشادوا بفريق المتطوعين من الشباب والفتيات، حيث بذل الجميع قصارى جهدهم لتخرج البطولة على أعلى مستوى من التنظيم والاحترافية.

من جانبه قال نبيل الشاذلي مدير البطولة ورئيس اللجنة الفنية للسباحة: “بطولة كأس مصر هي ختام الموسم الحالي وشهدت ظهور منافسات قوية وعناصر مميزة والناشئين والناشئين، واللجنة الفنية للسباحة منذ تكليفها بالعمل تتبنى استراتيجية توسيع قاعدة الممارسة وزيادة أعداد السباحين والسباحات وذلك وفقا لتعليمات مجلس الإدارة بقيادة الدكتور حسام الدين مصطفى، حيث طالبنا بتكثيف تنظيم البطولات المحلية والاهتمام بها، بالإضافة لإقامة مراكز التدريب وهي خطوة هامة ستعمل على تحقيق طفرة للسباحة البارالمبية”.

فيما قال أحمد ناصف عضو اللجنة الفنية للسباحة: إن اللجنة تم تأسيسها منذ فترة بسيطة ولكن حطت خطوات جيدة من خلال تنفيذ فكرة إقامة مراكز التدريب وتم إقامة مركزي تدريب في القاهرة والإسكندرية ونسعى لنشر مراكز التدريب في جميع المحافظات، ويدخل في عمل اللجنة أيضا السباحة الطويلة ويتم التجهيز بالتنسيق مع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية لإقامة بطولة خاصة بها خلال الفترة المقبلة، لنشر اللعبة وجذب الناشئين والناشئات وتوسيع قاعدة ممارستها.

وأكد طارق برجاس رئيس لجنة الحكام أن البطولة كانت مشرفة واحترافية، والرياضات البارالمبية تشهد طفرة كبيرة والبطولات تنظم على أعلى مستوى وهو ما يشهد به جميع المنتسبين للمجال، مضيفا “بعد تولي مجلس الإدارة الجديد بدأنا العمل بالساعة الإليكترونية في البطولات المحلية للعبة، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغوص والإنقاذ الذي يدعم السباحة البارالمبية ولاعبيها بشكل دائم”.

وأكمل: بدأنا أيضا في تنظيم بطولات عالمية ودولية على أرض مصر، حيث أقيمت بطولة العالم العاصمة الجديدة، واستفدنا خبرات كبيرة من الدول الأخرى نعمل على تطبيقها خلال جميع البطولات، ما ينعكس على مستواها الفني والتنظيمي، وهذه البطولة تواجد بها عدد كبير من الحكام رئيسين ومتطوعين بذلوا جهدا كبيرا وتم تكريمهم اليوم في الختام.