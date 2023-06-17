تفتتح وزارة الأوقاف 22 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 23 / 6 / 2023م، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 8 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1214 مسجدًا منها 976 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 238 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وذلك في إطار خطة إعمار بيوت الله.
جاءت بيانات المساجد علي النحو التالي، أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
الرحمن القاضي - طهطا
الموازن ( آل عيسى ) عرب بخواج – شطورة – طهطا
مديرية أوقاف القاهرة
السيدة عائشة بنت أبي بكر- مدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات2
مديرية أوقاف الأقصر
الهجرة - البياضية
مديرية أوقاف الفيوم
جودة سالم – المشرك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق
النصارية – الكعابي الجديدة – سنورس ثان
مديرية أوقاف القليوبية
سيد عبد الحميد – عزبة شديد – الكوم الأحمر – شبين القناطر غرب
أبو رواش – عزبة رستم الغربية – ميت كنانة - طوخ
مديرية أوقاف المنيا
الرحمن – ساقية موسى – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة
الرحمة بجوار المقابر – سيدي غازي – كفر الدوار
مديرية أوقاف الغربية
هدية – عزبة هدية شوني – مركز طنطا
مديرية أوقاف الشرقية
أبو رجب أم رماد - الزقازيق
مديرية أوقاف أسيوط
أولاد شمر – مير – القوصية
مديرية أوقاف بني سويف
الإخلاص – قرية ملاحية سعيد جعفر - ببا
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
محمد رمضان – شارع المحطة
هيا مبارك ( عتابي) – كرداسة
مديرية أوقاف القليوبية
العمري – منية السباع – بنها ثاني
مديرية أوقاف البحر الأحمر
عمار بن ياسر – سفاجا
مديرية أوقاف السويس
أحمد بن حنبل – حي فيصل
مديرية أوقاف الإسكندرية
المصطفى – قرية الجزائر – العامرية ثان
مديرية أوقاف قنا
آل القاصرة – القلعة - قفط
مديرية أوقاف الشرقية
سالم جابر الحسن – قرية الرحمانية – مركز أبو كبير
الأخبار
«الأوقاف» تفتتح 22 مسجدًا الجمعة المقبل
تفتتح وزارة الأوقاف 22 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 23 / 6 / 2023م، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 8 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1214 مسجدًا منها 976 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 238 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وذلك في إطار خطة إعمار بيوت الله.