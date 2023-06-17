«الأوقاف» تفتتح 22 مسجدًا الجمعة المقبل

تفتتح وزارة الأوقاف 22 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 23 / 6 / 2023م، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 8 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1214 مسجدًا منها 976 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 238 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وذلك في إطار خطة إعمار بيوت الله.

جاءت بيانات المساجد علي النحو التالي، أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

الرحمن القاضي - طهطا

الموازن ( آل عيسى ) عرب بخواج – شطورة – طهطا

مديرية أوقاف القاهرة

السيدة عائشة بنت أبي بكر- مدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات2

مديرية أوقاف الأقصر

الهجرة - البياضية

مديرية أوقاف الفيوم

جودة سالم – المشرك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق

النصارية – الكعابي الجديدة – سنورس ثان

مديرية أوقاف القليوبية

سيد عبد الحميد – عزبة شديد – الكوم الأحمر – شبين القناطر غرب

أبو رواش – عزبة رستم الغربية – ميت كنانة - طوخ

مديرية أوقاف المنيا

الرحمن – ساقية موسى – أبو قرقاص

مديرية أوقاف البحيرة

الرحمة بجوار المقابر – سيدي غازي – كفر الدوار

مديرية أوقاف الغربية

هدية – عزبة هدية شوني – مركز طنطا

مديرية أوقاف الشرقية

أبو رجب أم رماد - الزقازيق

مديرية أوقاف أسيوط

أولاد شمر – مير – القوصية

مديرية أوقاف بني سويف

الإخلاص – قرية ملاحية سعيد جعفر - ببا

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

محمد رمضان – شارع المحطة

هيا مبارك ( عتابي) – كرداسة

مديرية أوقاف القليوبية

العمري – منية السباع – بنها ثاني

مديرية أوقاف البحر الأحمر

عمار بن ياسر – سفاجا

مديرية أوقاف السويس

أحمد بن حنبل – حي فيصل

مديرية أوقاف الإسكندرية

المصطفى – قرية الجزائر – العامرية ثان

مديرية أوقاف قنا

آل القاصرة – القلعة - قفط

مديرية أوقاف الشرقية

سالم جابر الحسن – قرية الرحمانية – مركز أبو كبير

