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السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الأوقاف» تفتتح 22 مسجدًا الجمعة المقبل

أحد المساجد التي
أحد المساجد التي سيتم افتتاحها
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تفتتح وزارة الأوقاف 22  مسجدًا يوم الجمعة الموافق 23 / 6 / 2023م، منها  14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 8 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1214  مسجدًا منها  976  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و  238  مسجدًا صيانة وتطويرًا، وذلك في إطار خطة  إعمار بيوت الله.
جاءت بيانات المساجد علي النحو التالي، أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
الرحمن القاضي - طهطا
الموازن  ( آل عيسى ) عرب بخواج – شطورة – طهطا 
مديرية أوقاف القاهرة
السيدة عائشة بنت أبي بكر- مدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات2
مديرية أوقاف الأقصر
الهجرة - البياضية
مديرية أوقاف الفيوم
جودة سالم – المشرك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق
النصارية – الكعابي الجديدة – سنورس ثان
مديرية أوقاف القليوبية
سيد عبد الحميد – عزبة شديد – الكوم الأحمر – شبين القناطر غرب 
أبو رواش – عزبة رستم الغربية – ميت كنانة - طوخ
مديرية أوقاف المنيا
الرحمن – ساقية موسى – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة
الرحمة بجوار المقابر – سيدي غازي – كفر الدوار 
مديرية أوقاف الغربية
هدية – عزبة هدية شوني – مركز طنطا
مديرية أوقاف الشرقية
أبو رجب أم رماد - الزقازيق
مديرية أوقاف أسيوط
أولاد شمر – مير – القوصية
مديرية أوقاف بني سويف
الإخلاص – قرية ملاحية سعيد جعفر - ببا
ثانيًا: مساجد الصيانة: 
مديرية أوقاف الجيزة
محمد رمضان – شارع المحطة 
هيا مبارك ( عتابي) – كرداسة 
مديرية أوقاف القليوبية
العمري – منية السباع – بنها ثاني
مديرية أوقاف البحر الأحمر 
عمار بن ياسر – سفاجا 
مديرية أوقاف السويس
أحمد بن حنبل – حي فيصل 
مديرية أوقاف الإسكندرية
المصطفى – قرية الجزائر – العامرية ثان
مديرية أوقاف قنا
آل القاصرة – القلعة - قفط
مديرية أوقاف الشرقية
سالم جابر الحسن – قرية الرحمانية – مركز أبو كبير
 

وزارة الأوقاف يوم الجمعة مساجد الإحلال والتجديد مساجد الصيانة