حجاج بعثة القرعة يتوافدون على المدينة المنورة

تواصل توافد حجاج بعثة القرعة على المدينة المنورة، حيث وصل حتى اليوم 5433 حاجا من بعثة القرعة إلى المدينة المنورة.

ووفقا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كان مسؤولو وزارة الداخلية المصرية والضباط المسؤولون عن حجاج القرعة في استقبال الحجاج لدى وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومرافقتهم في كل خطواتهم من لحظة وصولهم، وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لمساعدة كبار السن.

وبعد انتهاء الإجراءات، تم استقبال الحجاج في مراسم رسمية داخل المطار، بمشاركة وفد من رئاسة بعثة الحج المصرية ومسؤولو وزارة الحج والعمرة السعودية، تم خلالها توزيع الورود والهدايا عليهم قبل أن يتوجهوا الى الأوتوبيسات بمرافقة ضباط البعثة، كما تم توفير عدد من سيارات الجولف لنقل الحجاج لكبار السن من أمام بوابة المطار وحتى الأوتوبيسات.

ويقوم مسؤولو البعثة المصرية بتسهيل وإنهاء إجراءات الحجاج، حيث يتم نقلهم فور وصولهم بأوتوبيسات مكيفة وحديثة إلى فنادق الإقامة، على أن يتم شحن الحقائب بشكل فوري إلى الفنادق.

وفي الفنادق، كان عدد آخر من الضباط والضابطات بوزارة الداخلية المصرية ومسؤولو البعثة المصرية قد أنهوا إجراءات التسكين بواسطة التابلت والباركود حتي يتسني للحجاج معرفة غرفهم بمجرد الوصول إلى الفندق وقبل مغادرة الأوتوبيسات، وهو ما يوفر عليهم عناء الانتظار في بهو الفنادق وليستريحوا من عناء السفر.. كما كان عدد من أعضاء البعثة الطبية في انتظار الحجاج بالفنادق لإعطائهم عدد من النصائح والإرشادات الطبية.

واختارت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية فنادق الإقامة بعناية كبيرة بالقرب من الحرم النبوي، وبما ييسر على الحجاج التردد على المسجد النبوي لأداء الصلوات في أوقاتها بسهولة ويسر.

وأضفت دقة عملية الاستقبال والتفويج على ضيوف الرحمن فرحة كبيرة منذ وصولهم إلى المطار حتى فندق الإقامة.. وأشاد ضيوف الرحمن بتواجد الضباط ومسؤولي البعثة بينهم على مدار الساعة، لتوجيههم والإجابة على كافة استفساراتهم استكمالا للتيسيرات المقدمة لهم لأداء مناسك الحج منذ اللحظة الأولى لفوزهم بقرعة الحج.