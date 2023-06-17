تعرف على كيفية الاشتراك في الأضحية

قال مفتى الجمهورية، الدكتور شوقي علام، إن الاشتراك في الأضحية يجزئ كالتالي: الشاة عن واحد، وأما البدنة (الجمل أو الناقة)، والبقرة (أو الجاموس) فتجزئ كل منها عن سبعة، بشرط ألا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذ عن السبع، مشيرا إلى أنه لا يجزئ إخراج المال أو شراء لحم وتوزيعه عن القيام بالأضحية، ولكن مساعدة المحتاجين أمر مستحب على سبيل الصدقة.

ووقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهى بغروب شمس الثالث عشر من ذى الحجة، ويستحب توزيعها أثلاثا؛ ثلث للمضحى، وثلث للهدية، وثلث للفقراء.