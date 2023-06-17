السلطات العراقية تسلم روسيا مطلوبة بتهمة الانتماء لداعش

سلمت السلطات العراقية قوات الأمن الروسية في مطار بغداد اليوم السبت، ليلى جاتاجاجيفا، المطلوبة بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، ودعم نشاطه، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضحت إيرينا فولك المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية: "تم تسليم المتهمة ليلى جاتاجازيفا لأجهزة الأمن الروسية لاقتيادها إلى موسكو، المطلوبة بتهمة تمويل وتسليح تنظيم إرهابي محظور في روسيا".

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية أن،جاتاجاجيفا، توجهت إلى سوريا في أكتوبر 2016 وانضمت لصفوف تنظيم داعش.

وتابعت فولك أن جاتاجاجيفا نشطت في إسعاف مسلحي التنظيم الجرحى، وطهي الطعام لهم وغسل ثيابهم، كما زودتهم بأسلحة اشترتها من مالها.