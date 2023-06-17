حركة "فتح": حسم الحكومة الإسرائيلية للصراع بالقوة وهم لا يصلح مع الشعب الفلسطيني

قالت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم السبت، "إن إخضاع الشعب الفلسطيني وحسم الصراع بالقوة ما هو إلا مجرد وهم لا يصلح مع شعب يتدافع أبناؤه على التضحية ولا يعرف المهادنة".

وشددت الحركة في بيان أصدرته عقب اجتماع في مدينة رام الله - على أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لشرعنة تقسيم المسجد الأقصى، زمانيًا ومكانيًا، لهو مس بالسيادة الفلسطينية على المسجد الأقصى ولعب بالنار، على حد وصف البيان.

وحذرت من أن أي مس بهذا المقدس الثابت لدى الشعب الفلسطيني سيشعل فتيل انفجار، ستمتد عواقبه إلى ما هو أبعد من عقلية المتطرفين ليطال المنطقة والعالم.

وأضافت: أن "التوغل الاستيطاني والاستمرار في سرقة الأراضي والاعتداء على ممتلكات ومحاصيل المزارعين والتجمعات البدوية وشرعنة العودة للبؤر الاستيطانية، سيقابل بكل أشكال الدفاع والمواجهة" وتعزيز صمود وامكانيات المزارعين، وتصعيد المقاومة الشعبية".

وأكدت الحركة على وقوفها الدائم مع نضال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بوجه الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم، واستمرار الجهود لإطلاق سراحهم.