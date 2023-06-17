إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة أثناء عملهما بواجهة منزل بالفيوم

أصيب عاملين إثر سقوطهم أعلى سقالة، حيث اختل توازنهما وسقطا من الطابق الثالث، أثناء عملهما ليصابا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فيما تجهر عشرات الأهالي حولهما للتهدئة من روعهما والتخفيف من آلامهما لحين وصول سيارات الإسعاف، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بتلقيهم إتصالًا لنقل شخصين سقطا من الطابق الثالث أثناء عملهما في أحد واجهات المنازل، بأحد الأحياء السكنية بمدينة الفيوم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ سقوط عاملين من أعلى سقالة طولها 12 مترًا وارتفاعها 3 طوابق أثناء عملهما في واجهة منزل بآخر شارع الدالي بحي الجون بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، حيث أُصيبا بكدمات وسحجات وكسور.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة محمد.س (30 سنة) بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بالساق الأيسر، وخالد.س (21 سنة) بكسر بالساق اليمنى، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وإيداعهما في قسم الإستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.