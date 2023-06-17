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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة في تجديد عقد حسين الشحات

حسين الشحات
حسين الشحات
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كشف مصدر مسئول بالنادى الأهلي عن  جلسة تجمع أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي وحسين الشحات لاعب الفريق من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر للبوابة نيوز : نسعى للوصول إلى اتفاق بشأن أزمة نسبة مشاركة اللاعب التي يتمسك اللاعب بعدم وضعها في العقد بالإضافة إلى الوصول إلى صيغة اتفاق بشأن الرقم السنوي الذي يرغب اللاعب في الحصول عليه.

و يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون غدا الأحد لبحث استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود القادمة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء غد الأحد تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود يوم ٢٢ يونيو الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

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