كولر يوجه صدمة قوية لمدافع الأهلي

جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفضه فكرة الدفع باللاعب أيمن أشرف مدافع الفريق الذي لم يشارك مع السويسري منذ توليه المهمة.

وعلمت "البوابة نيوز "أن كولر تمسك بعدم الاستعانة باللاعب علي حساب مصلحة الفريق مؤكدا أنه لن يجامل أيمن أشرف علي حساب النادي، وأنه خرج من حساباته تماما.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك مؤتمر صحفي موسع يتم التحضير له في الوقت الحالي للإعلان عن الشراكة المنتظرة بين النادي الأهلي وإحدي الشركات الألمانية الشهيرة المتخصصة في تدشين الملاعب.

وأضاف المصدر: “يجري التنسيق التام مع الشركة الألمانية من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق وتفاهم بشأن تدشين ملعب الأهلي الجديد ومنح الشركة حق انتفاع لعدة سنوات كما يحدث في كل أندية العالم”.

وأوضح أن هناك اتجاه لعقد المؤتمر الصحفي الموسع عقب اجازة عيد الأضحى المبارك للإعلان عن كافة التفاصيل.

وقال مصدر داخل الأهلي أن هناك جلسة تجمع أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي وحسين الشحات لاعب الفريق من أجل التوصل إلي اتفاق بشأن تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

أضاف المصدر: نسعي للوصول إلى اتفاق بشأن أزمة نسبة مشاركة اللاعب التي يتمسك اللاعب بعدم وضعها في العقد بالإضافة إلي الوصول إلي صيغة اتفاق بشأن الرقم السنوي الذي يرغب اللاعب في الحصول عليه.

وفي سياق آخر، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون غدا الأحد لبحث استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود القادمة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء غدا الأحد تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود يوم ٢٢ يونيو الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.