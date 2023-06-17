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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة تسيير عمل مكتبة مصر العامة

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماع لجنة تسيير عمل مكتبة مصر العامة بقنا ، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد د، وعدد من أساتذة جامعة جنوب الوادي، وبعض المختصين في الشئون المالية والإدارية والقانونية ، و جميع العاملين بالمكتبة .

أوضح محافظ قنا، أن المكتبة تعد صرح ثقافي عظيم يضاف إلي القطاع الثقافي داخل المحافظة ، و الذي شهد بدوره طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية ، كان لها أثر فعال علي تغيير الموروثات الخاطئة لدي أهالي قنا ، مشيرا إلي أن الهدف من اجتماع اليوم هو تبادل الأفكار والرؤي حول الأنشطة التي يمكن تفعيلها في المكتبة بما يُسهم في تحقيق أكبر استفادة للجمهور، موجها المسئولين بالمكتبة ضرورة التنسيق ، وحسن إدارتها والحفاظ علي نظافتها بشكل دائم .

 ووجه بضرورة الاستخدام الأمثل لكل الامكانيات المتاحة بالمكتبة ، لتقديم خدمات ثقافية وتدريبية مختلفة لرواد المكتبة ، بما يسهم في اثراء الحركة الثقافية بالمحافظة . 


كما ناقش محافظ قنا، وضع لائحة تنظم عمل المكتبة ، من حيث الإشتراكات وتصنيفها وقيمة كل منها ، والامتيازات التي سيستفيد منها المشتركين ، والتي سيتم الإعلان عنها للجمهور فور اعتمادها ، كما تم الاتفاق علي ضرورة وضع لائحة مالية للمكتبة لتنظيم ايرادات المكتبة ومصروفاتها ، بما يضمن انتظام واستمرارية العمل بها ، من خلال الحفاظ علي جميع الأجهزة والمعدات الموجودة بها ، مشدددا علي ضرورة عقد اجتماع دوري لأعضاء مجلس أمناء المكتبة لمتابعة انتظام سير العمل بالمكتبة ومعالجة أي قصور به .

أشرف الداودى محافظ قنا الحركة الثقافية المالية والإدارية انتظام سير العمل مكتبة مصر العامة بقنا