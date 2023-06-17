دراسة: التهاب الأمعاء يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة "Neurology" أن أشخاصاً يعانون من مرض التهاب الأمعاء (IBD) يتعرضون بشكل أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من المرض. وتسبب مرض التهاب الأمعاء، الذي يتضمن مرض القولون التقرحي ومرض كرون ومرض التهاب الأمعاء غير المصنف، في التهاب مزمن في الأمعاء، وفقًا لمجلة "medicalxpress" الطبية.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية يتعرضون لخطر أعلى بنسبة 13% للإصابة بالسكتة الدماغية لمدة تصل إلى 25 عامًا بعد تشخيص المرض، بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يعانون من مرض التهاب الأمعاء.

ووجد الباحثون أن الخطر المتزايد يرجع بشكل رئيسي إلى السكتة الدماغية الناتجة عن انسداد تدفق الدم إلى الدماغ، وليس السكتة الدماغية النزفية التي تحدث نتيجة نزيف في الدماغ، وذلك وفقًا لمجلة "medicalxpress".

وفقًا لمؤلف الدراسة جيانجوي سون، الذي يتبع معهد "كارولينسكا" في ستوكهولم، فإن "النتائج تشير إلى ضرورة أن يكون الأشخاص المصابون بمرض التهاب الأمعاء وأطباؤهم على علم بالخطر المتزايد على المدى الطويل". وأضاف سون قائلًا: "قد يكون من الأفضل للأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء إجراء فحص لعوامل خطر السكتة الدماغية والسيطرة عليها بشكل أكبر".

وأوضح سون أن الخطر المرتفع للأشخاص المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية يستمر حتى بعد 25 عامًا من تشخيص المرض لأول مرة، مما يعادل حدوث حالة إضافية من السكتة الدماغية لكل 93 شخصًا مصابًا بمرض التهاب الأمعاء حتى تلك اللحظة.