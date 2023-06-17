الإثنين.. هدى تطرح أغنيتها الجديدة "بيعملولي أعمال"

تطرح المطربة الشعبية هدي أغنيتها الجديدة " بيعملولي أعمال " يوم الاثنين المقبل على مواقع الفيديوهات باليوتيوب وعدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي .

أغنية "بيعملولي أعمال" من كلمات رضا المصري، وألحان خالد سلطان، وتوزيع أشرف البرنس.

تقول كلمات الأغنية:

"في ناس تشوفها تقول الدنيا لسه بخير

و ناس وشوشهم تقول منين هيجي الخير

وناس كلمهم يريح و يبشرك بالخير

بيعملولي أعمال علطول بوقف الحال

حطني في دمغهم شغل البخور شغال

و قفلني علي الوحده وأنا سكتي وحده

توبت و خلاص حرمت مابقتش أناشي عيال

والي معا ربنا مايخفش بنادمين

مشي الحرام شغلكم و فؤقو رب كريم

بيعملولي اعمال علطول بوقف الحال

حطني ف دماغهم شغل البخور شغال".

يذكر أن هدي طرحت مؤخراً عدة اغاني في الشهور الأخيرة منها أغنية " Boom " و" الصادق الأمين " في رمضان و " جامدة " و" جر ناعم " .