الإثنين.. هدى تطرح أغنيتها الجديدة "بيعملولي أعمال"

تطرح المطربة الشعبية هدي أغنيتها الجديدة " بيعملولي أعمال " يوم الاثنين المقبل على مواقع الفيديوهات باليوتيوب وعدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي .
- أغنية "بيعملولي أعمال" من كلمات رضا المصري، وألحان خالد سلطان، وتوزيع أشرف البرنس.
- تقول كلمات الأغنية:
"في ناس تشوفها تقول الدنيا لسه بخير
و ناس وشوشهم تقول منين هيجي الخير
وناس كلمهم يريح و يبشرك بالخير
بيعملولي أعمال علطول بوقف الحال
حطني في دمغهم شغل البخور شغال
و قفلني علي الوحده وأنا سكتي وحده
توبت و خلاص حرمت مابقتش أناشي عيال
والي معا ربنا مايخفش بنادمين
مشي الحرام شغلكم و فؤقو رب كريم
بيعملولي اعمال علطول بوقف الحال
حطني ف دماغهم شغل البخور شغال".
يذكر أن هدي طرحت مؤخراً عدة اغاني في الشهور الأخيرة منها أغنية " Boom " و" الصادق الأمين " في رمضان و " جامدة " و" جر ناعم " .