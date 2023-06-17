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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الإثنين.. هدى تطرح أغنيتها الجديدة "بيعملولي أعمال"

هدى
هدى
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تطرح المطربة الشعبية هدي أغنيتها الجديدة " بيعملولي أعمال " يوم الاثنين المقبل على مواقع الفيديوهات باليوتيوب وعدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي .

  • أغنية "بيعملولي أعمال" من كلمات رضا المصري، وألحان خالد سلطان، وتوزيع أشرف البرنس.
  • تقول كلمات الأغنية:

"في ناس تشوفها تقول الدنيا لسه بخير 

و ناس وشوشهم تقول منين هيجي الخير 

وناس كلمهم يريح و يبشرك بالخير 

بيعملولي أعمال علطول بوقف الحال 

حطني في دمغهم شغل البخور شغال 

و قفلني علي الوحده وأنا سكتي وحده 

توبت و خلاص حرمت مابقتش أناشي عيال 

والي معا ربنا مايخفش بنادمين 

مشي الحرام شغلكم و فؤقو رب كريم 

بيعملولي اعمال علطول بوقف الحال 

حطني ف دماغهم شغل البخور شغال". 

 

يذكر أن هدي طرحت مؤخراً عدة اغاني  في الشهور الأخيرة منها أغنية " Boom " و" الصادق الأمين " في رمضان و " جامدة " و" جر ناعم " .

 

هدى بيعملولي أعمال الصادق الامين