"الداخلية" تهدي طفلة من ذوي الهمم كرسيًا متحركًا بالشرقية

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية على الفور لالتماس طفلة "من ذوى الهمم" - مقيمة بدائرة مركز شرطة منيا القمح، لتوفير كرسى متحرك لها نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة، وتوجهت إلى منزل الطفلة، وأهدي لها الكرسي المتحرك.

لاقت تلك اللفتة الإنسانية إستحسان المواطنين وأهل الطفلة الذين تقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة فى سرعة الاستجابة لالتماسات المواطنين.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنسانى والمجتمعى لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع .