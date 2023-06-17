وزير الخارجية السعودي يصل إلى العاصمة الإيرانية

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بإن الوزير السعودي سيلتقي أيضا نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وتعد زيارة بن فرحان إلى طهران، هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي منذ سنوات وعقب إبرام اتفاق المصالحة وعودة العلاقات بين الدولتين، بحسب ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.

ولفت علي رضا عنايتي مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لشؤون الخليج، والسفير الإيراني الجديد المعين لدى السعودية، في مذكرة خاصة، بمناسبة زيارة بن فرحان، إلى أن "العلاقات الإيرانية-السعودية ائتلاف من أجل السلام والتنمية".

