"شؤون الحرمين" توزع أكثر من 3 ملايين مطبوعة على الحجاج وضيوف الرحمن

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 3 ملايين مطبوعة، تهم الحجاج في فقه المناسك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن المبادرة تهدف إلى توفير المعرفة الشرعية الضرورية للحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات؛ بهدف تسهيل أداء مناسك الحج بشكل صحيح؛ وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث سيتم توزيع المطبوعات بمختلف اللغات، لتغطية احتياجات الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم، وستشتمل على موضوعات متنوعة تتعلق بفقه المناسك والأحكام الشرعية المتعلقة بأداء الحج والعمرة.

وأشارت الوكالة إلى أن المطبوعات ستتضمن إرشادات وتوجيهات عملية تساعد الحجاج على التعامل مع المواقف والتحديات المختلفة التي قد تواجههم خلال أداء مناسك الحج.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الرئاسة بخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كل ما يلزم لضمان أدائهم لمناسك الحج والعمرة بأمان واطمئنان.