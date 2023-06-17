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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأزهر يدين مقتل 41 شخصًا في هجوم إرهابي على مدرسة بأوغندا

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف مدرسة ثانوية في منطقة "مبوندوي" غرب أوغندا، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا على الأقل، وإصابة آخرين.

أكد الأزهر أن هذه الجريمة النكراء دليلٌ على تجرد مرتكبيها من كل معاني الرحمة والإنسانية، وكل القيم الدينية والأخلاقية، مشددًا على أنَّ استهداف الأبرياء الآمنين من طلاب العلم يفضح إستراتيجية هذه الجماعات المتطرفة لتغييب العقول وتفشي الجهل عبر ضرب مراكز التعليم، مطالبًا المجتمع الدولي بالتضامن لتعزيز قدرات الدول -وبخاصة الإفريقية- لمكافحة هذا الإرهاب الأسود والقضاء عليه.

وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وإلى أوغندا قيادة وشعبًا، داعيا الله -تعالى- أن يحفظ الأبرياء والإنسانية كافةً من كل مكروهٍ وسوءٍ.

الأزهر الهجوم الإرهاب منطقة مبوندوي أوغندا