بالصور.. زيادة الإقبال على انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

شهدت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الغربية عصر اليوم السبت زيادة الإقبال من أعضاء الغرفة لانتخاب مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد بمحافظة الغربية وسط إجراءات أمنية مشددة، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وإشراف قضائي كامل على الانتخابات.

يدور صراع سباق الانتخابات بين ثلاث قوائم وهي مجموعة العطاء رجل الأعمال "محمد مصلح" وشادي يسري و محمد الزهيري و امين غدية وشريف البشبيشي ومحمود عيسي و لطفي امين وصلاح عفيفي ومجموعة ائتلاف الوطني يتزعمها أبرزها رجل الأعمال "محمود عياد" و مجموعه معا لاستمرار البناء يتزعمها رجل الأعمال الدكتور "صلاح الكموني" وسط أجواء وصراعات شرسه من أجل حشد اصوات الجمعية العمومية والذي يبلغ عددها قرابة 34788 صوت بمختلف الشعب التجارية .

في المقابل كانت المفاجأة تنازل قائمة يتقدمها رجل الأعمال "محمود عياد" رأس قائمة الائتلاف الوطني عن الترشح وخوض الانتخابات قبل 48 ساعة من بدء مراحل التصويت الانتخابي لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لانتخاب 8 أعضاء من المجلس ووتعيين 8 ٱخرين كي يصبح مجلس الغرفة مكون من 16 عضو لخدمة أعضاء الجمعية العمومية .

وفتحت اللجان ابوابها أمام الناخبين للإدلاء باصواتهم لانتخاب المجلس الجديد، داخل مقر الغرفة التجارية بطنطا، نادي المعلمين بسمنود، ومركز شباب المحلة ويضم مركز ومدينة المحلة، نادى كفر الزيات ويضم مركزي بسيون وكفر الزيات، نادى زفتى الرياضى ويضم مركز ومدينة زفتى والسنطة، مركز شباب قطور، ويضم مركز ومدينة قطور.

وعقب إعلان المجلس الجديد للغرفة التجارية يتم تعيين 8 أعضاء ليتكون المجلس من 16 عضوا 8 أعضاء بالانتخاب و8 أعضاء بالتعيين.



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