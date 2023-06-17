ضبط متهم بغسل 22 مليون جنيه حصيلة عدم سداد مديونية لشركة أدوية حكومية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) لتعاقده مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.