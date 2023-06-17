ads
السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عاهل البحرين يبحث مع الرئيس الإماراتي سبل تعزيز التعاون الثنائي

الملك حمد بن عيسى
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم السبت في مقر إقامته في أبوظبي مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سبل تعزيز التعاون الثنائي.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - جوانب العمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه في جميع المجالات التي تتسق مع جهود التنمية، وتسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين ومصالحهما المشتركة انطلاقًا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما.
وأكد الجانبان الحرص على مواصلة نهج التشاور الأخوي لما فيه خير شعبيهما، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

البحرين الامارات التعاون الثنائي