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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زعلوك وأحمد أشرف يقودان هجوم شباب الأهلي أمام الدفاع الجوي وديًا

فريق شباب الاهلي
فريق شباب الاهلي
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أعلن الجهاز الفني للأهلي تشكيل فريق شباب النادي الأهلي الذي يخوض به مواجهة فريق الدفاع الجوي اليوم السبت لتجهيز واختيار أبرز العناصر من أجل تصعيدها للفريق الأول في الفترة المقبلة.

وسيقود المباراة فنيا محمد شرف مدرب فريق الشباب ويتواجد سامي قمصان المدرب العام للأهلي لمتابعة اللاعبين في ظل تواجد مارسيل كولر في سويسرا لقضاء اجازة عائلية بعد تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: معتز محمد، إبراهيم عبدالحكيم، عبدالجواد عبدالرحمن، محمد وائل.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا، ميدو نبيل، إسلام عبد الله.

خط الهجوم : ميدو أسامة، محمد أحمد زعلوك، أحمد أشرف.

شباب النادي الأهلي مواجهة فريق الدفاع الجوي