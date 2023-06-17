الزمالك يراقب موقف إمام عاشور مع ميتيلاند الدنماركي قبل الميركاتو الصيفي

تتابع لجنة الكرة بالزمالك، اللاعب إمام عاشور نجم الفريق السابق، وذلك لمعرفة موقفه من الاستمرار مع ناديه الدنماركي بالموسم المقبل .

وتواجد إمام عاشور نجم الزمالك السابق، وفريق ميتلاند الدنماركي الحالي، في مقر النادي بميت عقبة اليوم السبت، وذلك لحضور جانب من المران ومصافحة زملاءه بالفريق ومسئولي النادي الأبيض .

ويرغب نادي الزمالك في عودة إمام عاشور لصفوف النادي مرة أخرى نظرا للحاجة الفنية له وذلك حال قطع مسيرته الاحترافية بالدنمارك بشكل رسمي، خاصة وأن الأهلي يهتم بضم اللاعب والزمالك يخشى من ذلك .

كما ظهر في مران الزمالك اليوم المدافع محمود الونش والذى يواصل العلاج بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي مؤخرا .

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم السبت، وركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على التسديدات من زوايا ومسافات مختلفة، إضافة تنفيذ بعض الجمل الفنية قبل المباراة المقبلة أمام فاركو في كأس مصر.

وشارك في مران الزمالك عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، عبدالله محمد ومحيي جمعة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد محمود ومحمد صلاح ومحمد خضري ومصطفى شكري وكريم عبد الحق، وثنائي حراس المرمى معاذ علاء وعبد الرحمن نفاد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.