"الإفتاء" توضح حكم رمي أو دفن أجزاء من الأضحية

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم شرعًا بيع أو دفن أو طرح رؤوس الأضاحي وأرجلها في المهملات ما دامت صالحة للاستعمال، ويجوز توكيل الجمعيات الخيرية في ذبحها وتوزيعها.

وتابعت الدار: «كما يجوز شرعا التوكيل في ذبح الأضحية وتوزيعها، والكمال في تقسيمها أن تقسم أثلاثا؛ فيأكل المضحى، ويتصدق، ويهدي، ولا مانع شرعا من أن يتبرع لصالح الفقراء بما يشاء منها، وإن زاد على الثلث كان خيرًا له، ويجوز له أن يوكل جمعية خيرية في ذبحها وتوزيعها، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا».