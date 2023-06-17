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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الإفتاء" توضح حكم رمي أو دفن أجزاء من الأضحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم شرعًا بيع أو دفن أو طرح رؤوس الأضاحي وأرجلها في المهملات ما دامت صالحة للاستعمال، ويجوز توكيل الجمعيات الخيرية في ذبحها وتوزيعها.
وتابعت الدار:  «كما يجوز شرعا التوكيل في ذبح الأضحية وتوزيعها، والكمال في تقسيمها أن تقسم أثلاثا؛ فيأكل المضحى، ويتصدق، ويهدي، ولا مانع شرعا من أن يتبرع لصالح الفقراء بما يشاء منها، وإن زاد على الثلث كان خيرًا له، ويجوز له أن يوكل جمعية خيرية في ذبحها وتوزيعها، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا».

دار الإفتاء المصرية الجمعيات الخيرية التوكيل في ذبح الأضحية دفن أجزاء من الأضحية