تعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 17 يونيو، عند نفس مستويات منتصف اليوم حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2280 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 2594 جنيها.

وسجل عيار 21 نحو 2280 جنيها.

أما عيار 18 نحو 1946 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18160 جنيها.

وذكر التقرير الفني لجولد بيليون، إن اجتماع البنك الفيدرالي فشل في اخراج الذهب من النطاق العرضي والذي يتحرك فيه الذهب منذ بداية شهر يونيو الجارى، ولكن استمرار تحركات الذهب العرضية تنذر بانفجار سعري قريب في أي من الاتجاهيين.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.0% - 5.25% للمرة الأولى بعد 10 اجتماعات متتالية من رفع الفائدة، وأشار البنك إلى استمرار محاربة التضخم والتزامه بوصوله إلى المستهدف 2%.