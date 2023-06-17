جولة مفاجئة لوزير الطيران المدني في مطار سفنكس الدولي

نفذ الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، صباح اليوم السبت، زيارة مفاجئة لمطار سفنكس الدولى، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تنفيذ كافة التعليمات التى تم التوجيه بها خلال الجولات التفقدية السابقة ومدى التزام جميع العاملين كل فى موقعه، بالإضافة إلى متابعة حركة التشغيل فى السفر والوصول وانسيابية الرحلات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خاصة فى ظل كثافه التشغيل التى يشهدها مطار سفنكس الدولى خلال الفترة الحالية والتى من المتوقع زيادتها الفتره القادمة وفقا لسياسة العرض والطلب.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لانتظامية حركه التشغيل بالمطارات المصرية.

من جانبه شدد الفريق محمد عباس على الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والعمل على إرضاء جميع العملاء وتقديم كافة التسهيلات لهم لجعل تجربه سفرهم ممتعة وأكثر رفاهية، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لكافة قطاعات الطيران المدنى فى مختلف أماكن العمل لمتابعة منظومة العمل بها وفقًا للخطط الموضوعة لها .

وأشار عباس إلى أهمية مطار سفنكس الدولى الذى يشهد انتعاشاً كبيراً في الحركة الجوية خاصه بعد زيادة طاقته الاستيعابية إلى 900 راكب / ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتنشيطآ للحركة السياحية الوافدة من وإلي مصر .

جدير بالذكر أن هذه الجوله تأتي ضمن سلسلة الجولات المفاجئة التى يقوم بها وزير الطيران من أجل متابعة انتظامية العمل فى مختلف المجالات بشكل دورى وتقييم أداء العاملين ومدى كفاءتهم فى الأعمال الموكلة إليهم ومعاقبة المقصرين ومعالجة أوجه القصور التى قد تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين .