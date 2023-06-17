فيديو.. ملايين الصراصير تحتل بلدة أمريكية بالكامل

تمتلئ بلدة إلكو في ولاية نيفادا الأمريكية بملايين صراصير المورمون (صرصور الليل) في حادث غريب، حيث تغطي هذه الحشرات المنازل والشوارع، وهو ما يثير قلق سكان المنطقة، وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية.

أكد جيف نايت، عالم الحشرات في وزارة الزراعة في ولاية نيفادا، أن هذه الحشرات موجودة بشكل طبيعي في المنطقة، ولكنها بدأت تظهر بشكل أكثر وضوحًا بسبب تماسك السكان في المناطق البرية.

وفقًا للعالم الأمريكي، يشعر سكان المنطقة بالاستياء بسبب عدم وجود خيارات كثيرة للتخلص من الحشرات، ويمكن استخدام مبيدات الحشرات كخيار واحد، بالإضافة إلى خيار آخر يتمثل في تجاهل المسألة وانتظار رحيل الحشرات من المنطقة.

وعبرت إحدى السيدات المقيمات في البلدة عن شعورها بأن الحشرات قد اجتاحت البلدة، وأنها تشبه المطر عندما تدخل المنازل.