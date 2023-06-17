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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 13 محضراً خلال حملات تموينية بمغاغة

حملات تموينية بالمنيا
حملات تموينية بالمنيا
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، حملاتها الرقابية للتفتيش على الأسواق، ومتابعة منافذ بيع الأغذية والمحلات التجارية والمطاعم ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لضبط الأسعار وإحكام الرقابة علي السلع المتداولة ، والتأكد من صلاحيتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه ، قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مرور علي المحلات التجارية والمطاعم ومنافذ بيع المواد الغذائية بنطاق مجلس قروي طنبدي بالتنسيق مع إدارة التموين ، وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرًا متنوعًا ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين ، وعدم الإعلان عن الأسعار، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق وتكثيفها خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى .

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