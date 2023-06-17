رئيس النيابة الإدارية يعلن إطلاق منظومة الشكاوى وتحسين الأداء الحكومي

أعلن المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، عن إطلاق منظومة الشكاوى وتحسين الأداء الحكومي، والربط مع منظومة المتغيرات المكانية.

جاء ذلك خلال افتتاح منظومة التحول الرقمي الشامل بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعلان تفعيل بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة الشكاوى وقياس الأداء الحكومي، والربط مع منظومة المتغيرات المكانية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.

كما وجه الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للتعاون البَنّاء، الذي أسفر عن إنشاء واستحداث منظومة مترابطة للشكاوى وقياس الأداء الحكومي، لتحقيق التكامل مع كافة منصات الشكاوى الأخرى بالدولة، تضمن سرعة وفاعلية التعامل مع شكاوى المواطنين، كما يمكن من خلالها رصد وتقييم الأداء الحكومي، بما يساهم بشكل جذري في مكافحة الفساد ودعم رؤية متخذ القرار.

ومؤخرًا، وبالتعاون المثمر مع إدارة المساحة العسكرية، تم تحقيق الغاية المنشودة من الربط مع منظومة المتغيرات المكانية، والتي يتم من خلالها رصد تعديات البناء على الأراضي الزراعية داخل وخارج الحيز العمراني ومنافع الري والبحيرات وأملاك الدولة، وسرعة التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها، معربًا عن فخره لما آلت إليه النيابة الإدارية من إنجازات غير مسبوقة في هذا الصدد، موجهًا الشكر لإدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، وكافة أعضاء النيابة الإدارية، ليمضوا قدمًا متطلعين إلى المستقبل، ساعين بكل الجهد لتحقيق العدل وترسيخ دعائم دولة القانون ورفعة الوطن.