وزنه طن.. مصرع شخص سقط عليه حجر داخل مصنع رخام بشق التعبان

لقي عامل مصرعه إثر سقوط حجر عليه وزنه طن فى منطقة شق التعبان بمصنع للرخام بمنطقة شق الثعبان وتحولت الجثة الى أشلاء ونقلت سيارة الإسعاف الجثة الى المشرحة وانتقل رجال مباحث القاهرة لكشف ملابسات الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة تلقت إخطارا من مرفق الإسعاف بشأن نقل جثة سقط عليها حجر وزن طن فى منطقة شق التعبان وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين بالفحص أن عاملا سقطت أثناء العمل داخل مصنع ويقوم رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود، وكشف ملابسات الحادث وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، والعرض على النيابة العامة .