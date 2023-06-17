غدًا.. "ليلة أصحاب الإرادة" احتفالبة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية بعنوان "ليلة أصحاب الإرادة"، في السابعة مساء غد الأحد، بقاعة المسرح بمقر المركز في الإسكندرية، بالتعاون مع جمعية أصحاب الإرادة.

يأتي ذلك للاحتفال بالمكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الماضية، مع كوكبة من التنفيذيين والمعنيين بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنين وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.