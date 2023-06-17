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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو عبد العزيز يحيي ذكرى ماهر عصام

ماهر عصام
ماهر عصام
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نشر الفنان عمرو عبد العزيز على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور ينعى فيه الفنان الراحل ماهر عصام، بمناسبة الذكرى السنوية على رحيله.

وعلق قائلاً "النهارده الذكرى السنوية  لأبو قلب طيب المحترم ماهر عصام 
الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنة يارب العالمين 
اسالكم الدعاء له بالرحمه وقراءة الفاتحة على روحه" .

قدم ماهر عصام الكثير من الأعمال الفنية أبرزها فيلم"أولى ثانوى" ، "سكوت حنصور" ، "يمين طلاق" ، "جاى فى السريع" ، "هى فوضى" ، "صرخة نملة" ومسلسل "لدواعى أمنية" ، "فرقة ناجى عطا الله" ، "أنا المصري" .

يذكر أن الفنان عمرو عبد العزيز شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل"رمضان كريم " ، بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، صبرى فواز، محمد لطفى، نجلاء بدر، سلوى عثمان، عمرو عبد العزيز والإخراج سامح عبد العزيز.

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IMG_20230617_155630
ماهر عصام عمرو عبد العزيز رمضان كريم سيد رجب بيومي فؤاد