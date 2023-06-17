محافظ قنا: ضرورة مراجعة اشتراطات الحماية المدنية بالمنشآت الخطرة

شدَّد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على ضرورة مراجعة اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالمحال والمنشأت الخطرة وعالية الخطورة وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين بها، للحد من تكرار الحرائق وحماية المواطنين من التعرض لأى أخطار محتملة، مؤكدا أنه لن يسمح ببدء تشغيل أيه منشأة أو محطة وقود إلا بعد التأكد من استيفاء كافة اشتراطات الحماية المدنية، والسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم السبت ، مع وكيل وزارة القوى العاملة ، لاستعراض موقف محطات الوقود من استيفاء تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك فى إطار متابعة أسباب حريق محطة وقود المعنا، بحضور محمد صلاح أبو كريشه السكرتير العام المساعد.

قال أحمد جابر وكيل وزارة القوي العاملة بقنا، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء محافظ قنا بسرعة مراجعة إجراءات الأمان والسلامة بجميع محطات الوقود على مستوى المحافظة، تم المرور على عدد من محطات الوقود علي مستوى المحافظة، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدا أنه سيتم المرور على جميع محطات الوقود المنشرة فى المراكز والقرى تباعًا، فضلا عن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن تعيين نسبة الـ5%.