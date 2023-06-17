«الجوازات» السعودية تشارك في موسم الحج لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن

شاركت المديرية العامة للجوازات السعودية في موسم الحج للعام الحالي 1444 هـ ضمن القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي تسعى لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن من خلال تنفيذ جميع الأعمال والمهام المناطة بها.

وأوضحت الوكالة السعودية "واس" اليوم السبت أنه من ضمن تلك المهام اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل العاصمة المقدسة الأربعة "مركز الشميسي ومركز الكر ومركز التنعيم ومركز البهيتة"، حيث تتولى اللجان الموسمية بمراكز مداخل العاصمة المقدسة استقبال الحالات التي يتم تحويلها من جهات الضبط الميداني من المخالفين ناقلي الأشخاص دون تصريح حج من المواطنين والمقيمين، وعرضهم على اللجنة والنظر في مخالفات الأشخاص مرتكبي المخالفة، وإصدار القرارات الإدارية والعقوبات بحقهم.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل أشخاصًا دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج سيعرض نفسه للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

وفي سياق متصل، تسعى الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بالشراكة مع المطارات والشركات المشغلة، إلى تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتقديم مرافق على مستوى عالٍ من الجودة، وتوفير جميع الخدمات الممكنة التي تسهم في راحة حجاج بيت الله، وذلك عبر مطاراتها التي تُعد البوابة الرئيسة لدخول الحجاج.