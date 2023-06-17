"سيف خشبي" عرض مسرحي لفرقة قصر ثقافة كفر سعد بدمياط

قدمت فرقة قصر ثقافة كفر سعد بدمياط، العرض المسرحي "سيف خشبي"، ضمن عروض الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

يحكي العرض عن حلم طفل بإمبراطورية يحكمها هو بالعدل، وذلك بسبب ظلم إمبراطور البلاد لوالده بقتله على يد جيشه، تتجه المشاهد بعدها نحو أحداث متقلبة، فبعدما وصل الطفل لحلمه، للأسف يصبح كابوسا للبلاد بسبب دكتاتوريته الفاسدة، فبأمر منه تحرق تنانينه كل معارض، لكن تأتي المشاهد الأخيرة بمطاردة حلمه القديم المتجسد في صورة طفل صغير، لكن بشتى الطرق يحاول الهرب منه سواء بالسيف أو بمشورة عرافة القصر، إلى أن ينهى حياته بسبب خوفه من حلمه.

العرض تأليف عبده الحسيني، وإخراج رأفت سرحان، كيروجراف كريم خليل، مخرج منفذ يوسف البشبيشي، ديكور أحمد عبده، ملابس آلاء أحمد، مكياج ونحت خلود أبو العينين، موسيقى وألحان توفيق فودة، توزيع موسيقى أحمد العجيمي، أشعار أحمد سلامة، وبطولة محمود نوارج، محمود شعيب، أحمد مقلد، أحمد مأمون، يوسف البشبيشي، سيد سراج، هبة رأفت، مي الهندى، عمر دويدار، أحمد أبو زيد، نور الدين العباسي.

وقدم العرض أمس بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج يس الضوي، الناقدة ضحى الورداني، م. مروة ماهر، أميرة عبد الباقي من إدارة المسرح.

"سيف خشبي" يقدم بإشراف فرع ثقافة دمياط برئاسة د فادي سلامة، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.