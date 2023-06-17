نقيب المحامين يكرم نجم منتخب مصر للكرة الشاطئية

حرص الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، على إقامة احتفالية بقاعة الاجتماعات بالنقابة العامة للمحامين، وذلك لتكريم الأستاذ الحسيني طه، المحامي، ولاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية، وهذا من منطلق تقدير نقابة المحامين، وحرصها على تكريم السادة المحامين وأبنائهم المتفوقين في مختلف المجالات.

أقيمت الاحتفالية بحضور السادة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وعدد من السادة أعضاء مجلس نقابة محامي شمال الجيزة، ولفيف من الرموز النقابية من السادة المحامين والمحاميات، إلى جانب مشاركة الجانب النقابية بالجيزة.

استهل نقيب المحامين كلمته، بالترحيب بجميع الحضور، من السادة المحامين والرموز النقابية، في بيتهم ونقابتهم نقابة المحامين.

وأشاد نقيب المحامين بالإنجازات التي حققها الأستاذ الحسيني طه المحامي، مع منتخب مصر للكرة الشاطئية، بعد حصوله على العديد من البطولات رفقة المنتخب، والتي كان آخرها بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية التي أقيمت في السعودية، مايو الماضي لعام 2023.

وخلال الاحتفالية، أهدى نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام، درع نقابة المحامين، إلى بطل مصر، وبطل نقابة المحامين، الأستاذ الحسيني طه، المحامي.

ومن جانبه تقدم الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، بخالص التهاني للأستاذ الحسيني طه، ولوالديه المحامي الأستاذ طه راشد، ووالدته الأستاذة سامية عبد الحليم، المحامية.

وفي ذات السياق، قال الأستاذ عبد المجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، إن نقابة المحامين اليوم في عرس لتكريمها للأستاذ الحسيني طه، المحامي، الذي صعد مع منتخب مصر للكرة الشاطئية، إلى كأس العالم للكرة الشاطئية، متمنيًا له ولمنتخب مصر دوام التوفيق في جميع المحافل العربية والأفريقية والدولية.

ومن جانبه، أشاد الأستاذ يحيى التوني، وكيل النقابة العامة للمحامين، بالإنجاز الذي حققه البطل الحسيني طه، المحامي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعتبر انجازًا للوطن ولنقابة المحامين.

وفي سياق متصل، وصفت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، الإنجاز الذي حققه البطل الأستاذ الحسيني طه، المحامي، مع منتخب مصر للكرة الشاطئية، بأنه إعجاز بالنسبة له، وذلك لحرصه على ممارسة كرة القدم والتدرج في البطولات مع منتخب مصر للكرة الشاطئية، وصولًا إلى كأس العالم، مشيدة بدور والديه في إعداد بطل أوليمبي لمصر ولنقابة المحامين.

ويذكر أن الأستاذ الحسيني طه راشد الملواني ـ محام ولاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية

ـ محام ابتدائي منذ 5 سنوات.

ـ حاصل على بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت في السعودية في مايو الماضي لعام 2023.

ـ لعب في أندية «الداخلية ـ النصر ـ البلاستيك ـ شبرا ـ الشرقية للدخان».

ـ يمارس لعبة كرة القدم والمحاماة، وذلك لحبه الشديد لمهنة المحاماة وممارسة كرة القدم.

ـ البطولات التي حصل عليها رفقة منتخب مصر للكرة الشاطئية:

1 ـ الحصول على المركز الرابع بطولة كأس القارات ٢٠١٨ بالإمارات

2 ـ الحصول على المركز الثالث بطولة أمم أفريقيا بشرم الشيخ ٢٠١٨

3 ـ الحصول على المركز الثاني بطولة كوسافه بجنوب أفريقيا ٢٠٢٢

4 ـ الحصول على المركز الثاني بطولة أفريقيا بموزمبيق ٢٠٢٢ والصعود لكأس العالم

5 ـ الحصول على المركز الأول بطولة كأس العرب ٢٠٢٣ بالسعودية.