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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يطالب بإنهاء الاشتباكات

نائب رئيس مجلس السيادة
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني
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قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الخرطوم تشهد دماراً شاملاً، وأصبحت حائطا أسود من كثرة القصف، والوضع الإنساني كارثي، وقوات الدعم السريع تحتل مناطق سكنية.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاتحاد الإفريقي يعطى السودان مسكنات دون أن يعلم ما في داخله من مرض، مؤكداً أن انهيار السودان هو انهيار لمنطقة القرن الإفريقي، وإذا شهد السودان انهيارا في الصباح فسوف ينهار جنوب السودان مباشرة. 

وطالب نائب رئيس مجلس السيادة السودانى بإنهاء الاشتباكات في السودان وتجاوز أخطاء الماضي.

مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الجلسة النقاشية بالمركز المصري السودان