تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 34 ألف سيدة بقنا ضمن حملة “حقك تنظمى”

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ،،عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد 34 ألف و 245 سيدة ، بمحافظة قنا ،ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، التي نفذتها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من 4 إلى 15 يونيو الجارى ، تحت شعار "حقك تنظمي" .

من بجانبه قال الدكتور راجى تاوضروس ، وكيل وزارة الصحة بقنا ، أنه تم تنظيم الحملة على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو بمراكز ( قنا ، أبوتشت ، الوقف ، دشنا ) ، أما المرحلة الثانية فتم تنظيمها خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو بمراكز ( نجع حمادى ، فرشوط ، قفط ، قوص ، نقادة ) ، مشيرًا إلى أن جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تم تقديمها بالمجان من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات من خدماتها، وقدم محافظ قنا شكره للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والإدارات الصحية على جهودهم خلال الحملة.

وأشارت الدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ، إلى إن إجمالي المنتفعات الجدد اللائي استفدن من خدمات الحملة وحصلن على وسائل تنظيم بلغ 3362 سيدة ، فيما بلغ عدد المنتفعات المترددات 18555 سيدة ، حيث تم صرف حبوب مركبة لـ 13519سيدة ، وحبوب أحادية لـ 2231 سيدة ، وحقن أحادية لـ 3086 حالة ، وتركيب 1230 لولبا " نحاسى – هرمونى " ، وصرف حقن مركبة لـ 1084 سيدة ، وإعطاء كبسولات لعدد 319 حالة ، وصرف 425 واقيا ، و27 قرص موضعي ، بالإضافة إلى متابعة الحمل لـعدد 1022 سيدة ، وإجراء كشف نساء لـ 1441 سيدة ، وتقديم المشورة لـ 7650 سيدة ، و إجراء كشف باطنة لعدد 431 سيده ، وعمل 1393 كشف أشعة تلفزيونية "سونار" ، و342 حالة كشف أطفال.