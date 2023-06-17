الأعلي للجامعات يوجه الشكر للسيسي لزيارته جامعة برج العرب التكنولوجية

وجه المجلس الأعلي للجامعات الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على زيارته جامعة برج العرب التكنولوجية، والتي جاء إنشاؤها استجابة لرؤية سيادته بتطوير التعليم التكنولوجي، وإتاحة فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة؛ بما يسهم في خدمة وتنمية المجتمع المصري وفقًا لرؤية مصر 2030.



هنأ المجلس د.حمدي محمد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة الأقصر، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، وللجامعة المزيد من التقدم والازدهار.

أشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًّا، ومنها إدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة للعام 2023، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة وبنك المعرفة المصري للجامعات.

جاء ذلك خلال عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة قناة السويس.