إقبال ملحوظ من الناخبين في الساعات الأولي للتصويت بانتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

شهدت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اقبال ملحوظ من التجار من لديهم حق التصويت.

وانطلق التصويت في تمام الساعة الثامنة صباحا، حيث بدأ التوافد على لجنتي نادي الشجرة، و التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة الخامسة مساء وعلى مدار اليوم.

وشهدت اللجان الانتخابية بنادي الشجرة، ازدحاما كبيرا أمام اللجان، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وتابع مهندس احمد عثمان سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات رئيسية بنادي الشجرة، ووجه بتوفير كافة سبل المناخ الآمن والمناسب لجميع الناخبين لتسهيل عملية المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على التنسيق التام فيما بين مختلف الجهات المعنية على تأمين اللجان من الخارج والاهتمام بأعمال النظافة بالمناطق المجاورة للمقار التي يجري بها الانتخابات والمتابعة اللحظية والعمل على إزالة أي معوقات قد تحدث.

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في ١٩ ابريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشح، وذلك استعدادا لانتخابات الغرفه التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، طبقا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنه ٢٠٢٣، الصادر في ٧ ابريل ٢٠٢٣.

ويجري التصويت، اليوم السبت، حيث تفتح لجنتي التصويت بصندوقين، تحت إشراف قضائي.

وأعلن المهندس احمد عثمان، ان عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، ٣٥٩٥ أفراد و٣٥٩ شركات، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ أفراد، ٣٧١ شركات بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ أفراد، و٧٣٠ شركات، بإجمالي ٨٣٤٥ صوت.

وجاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديده ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، حسب القوائم الانتخابية، كلا من ابراهيم محمود السيد خميرة، احمد سامي، جلال محمد الطاهر،حاتم ابراهيم، حسام الدين حسين،

سعيد محمد محمد عبدالله شعيب، سليمان صالح، صابر احمد همام، عبدالرؤوف صلاح، على محمد عبدالعال، عماد عادل، محمد احمد عباس، محمد شوقي بكري، محمود اسماعيل مرزوق، محمود شحات، وائل كمال عبد العزيز.