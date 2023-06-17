رياضة القليوبية تحتفل بذكرى 30 يونيو

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برنامج أسبوع ختام الأنشطة للعام الحالى 2022 / 2023 خلال الفترة من 18 وحتى 22 يونيو الجاري احتفالا بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو، بمشاركة كافة القطاعات والادارات المركزية والفرعية على مستوى المحافظة.

وأشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، خلال اجتماعه بمديري الإدارات الفنية والفرعية للاعداد والتجهيز لبرنامج أسبوع ختام الأنشطة، إلى أن المبادرة تأتى تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، لعرض انجازات الدولة ممثلة فى الخدمات والانشطة والانجازات التى تحققها وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى التوسع والعمل المتواصل فى كافة القطاعات والوصول لأعلى معدلات من الإنجاز تحقيقا لاستراتجية وزارة الشباب والرياضة والتى تأتى من رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الصبروط أن البرنامج تم إعداده ليشمل عروض رياضية وفنية، عروض مسرحية وتكريم للمتميزين وعرض انجازات كل قطاع خلال العام الحالى، ومشاركة كافة الادارات الفنية والفرعية ،وتبدأ الاحتفالات يوم الأحد الموافق 18 يونيو بكركز شباب سنديون بقليوب، وحفل ختام أنشطة إدارة الشباب على مستوى المحافظة، وتتوالى الاحتفالات تباعا وبشكل يومى للادارات الفنية بحفل ختام أنشطة ادارة البرلمان والتعليم المدنى بمركز شباب كفر بطا ، يعقبها ادارة الرياضة بمركز شباب ١٥ مايو ، وادارة النشئ بمركز شباب قليوب وختاما أنشطة وانجازات مكتب قادرون باختلاف على مسرح هيئة الشبان ببنها يوم الخميس 22 يونيو الجارى.

جدير بالذكر أن هذه الانشطة تاتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، كما تجدر الاشارة إلى ان الاحتفالات يتم تنفيذها يوميا خلال الأسبوع الحالى فى تمام الساعه السادسه مساءأ وفقا للبرنامج الزمني واماكن التنفيذ.