شاهد.. إيناس مكي تنتهي من تصوير مشاهدها في “الليلة كبيرة”

انتهت الفنانة إيناس مكي من تصوير مشاهدها في مسلسل “الليلة كبيرة” داخل مدينة الإنتاج الاعلامي.

وقالت مكي في بيان صحفي، أنها تحمست لتقديم الشخصية التي طرحت عليها بسبب فكرة العمل المختلفة والمميزة بالإضافة إلى الكوميديا الجيدة التي يشتاق لها الجمهور المصري والعربي.

وعبرت إيناس عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا في مصر، وقالت إن كواليس العمل ممتلئة بالطاقة والحماس وأن الجميع يقوم بدوره من أجل خروج العمل بصورة مميزة وجيدة.

مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومدحت تيخا ومحمد حزين ومراد فكري صادق وساندي مراد ونشوي بلال ومنى جاد وهشام شرف ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل وعادل شعبان ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن ومن إخراج وسام المدني، مخرج منفذ عبدالرحمن شرف وساعد في الإخراج محمد سالم وأمل أنسي ومحمود برهام وكرستينا باسيلي وإنتاج شركة إكسليفون وشارك في الإنتاج محمد حراز وإشراف عام على الإنتاج عوض ماهر.